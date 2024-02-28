Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

Бизнесмен отметил, что сейчас каждый преступник может выбросить документ и приехать в Штаты Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США из-за неконтролируемой миграции стали убежищем для преступников со всего мира, сообщает РИА Новости.
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