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Царьград

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Аватков: Запад усиливает давление на Турцию ради своих интересов

Аватков: Запад усиливает давление на Турцию ради своих интересов

Турция стремится сохранить суверенитет под давлением Запада, сообщил Владимир Аватков. США снимают санкции и меняют политику в отношении Эрдогана, чтобы вовлечь Анкару в конфронтацию с Россией, создавая жесткие условия для независимого развития Турции.

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