Турция стремится сохранить суверенитет под давлением Запада, сообщил Владимир Аватков. США снимают санкции и меняют политику в отношении Эрдогана, чтобы вовлечь Анкару в конфронтацию с Россией, создавая жесткие условия для независимого развития Турции.