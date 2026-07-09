Турция стремится сохранить суверенитет под давлением Запада, сообщил Владимир Аватков. США снимают санкции и меняют политику в отношении Эрдогана, чтобы вовлечь Анкару в конфронтацию с Россией, создавая жесткие условия для независимого развития Турции.
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