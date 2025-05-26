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ФОК «Волна» в Льгове будет восстановлен при поддержке «Газпрома»

<p style="text-align:justify">Физкультурно-оздоровительный комплекс &laquo;Волна&raquo; в городе Льгов Курской области, ранее пострадавший в результате обстрелов со стороны ВСУ, будет восстановлен при финансовой поддержке ПАО &laquo;Газпром&raquo;.

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