Продается Nissan 240SX с колонкой в руле

В кастомизированном Nissan 240SX 1995 года выпуска динамик есть даже на рулевом колесе. Компания SoundCrafters, базирующаяся во Флориде, модифицировала это купе Nissan 240SX в демонстрационный автомобиль, завершив сборку в 2007 году.
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