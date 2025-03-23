Продается Nissan 240SX с колонкой в руле

В кастомизированном Nissan 240SX 1995 года выпуска динамик есть даже на рулевом колесе. Компания SoundCrafters, базирующаяся во Флориде, модифицировала это купе Nissan 240SX в демонстрационный автомобиль, завершив сборку в 2007 году.