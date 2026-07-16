НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Магия Месси и камбэк Аргентины против Англии, гандболистов РФ допустили с флагом и гимном, Олисе хочет в «Реал» и другие новости

1. Драма во втором полуфинале ЧМ-2026 ! Англия долго вела в счете у Аргентины благодаря голу Энтони Гордона, тренер англичан Томас Тухель перешел на игру в 6 защитников, но Лионель Месси отдал два голевых паса на Энцо и Лаутаро на 85-й и 92-й минутах, и аргентинцы вырвали победу и путевку в финал, где встретятся с Испанией , а Англия  разыграет бронзу с Францией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии