Магия Месси и камбэк Аргентины против Англии, гандболистов РФ допустили с флагом и гимном, Олисе хочет в «Реал» и другие новости

1. Драма во втором полуфинале ЧМ-2026 ! Англия долго вела в счете у Аргентины благодаря голу Энтони Гордона, тренер англичан Томас Тухель перешел на игру в 6 защитников, но Лионель Месси отдал два голевых паса на Энцо и Лаутаро на 85-й и 92-й минутах, и аргентинцы вырвали победу и путевку в финал, где встретятся с Испанией , а Англия разыграет бронзу с Францией.