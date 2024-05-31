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Китай

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Глава МИД КНР призвал Китай и арабские страны сосредоточиться на решении четырех основных задач

Пекин, 30 мая /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел, сотрудничества и по делам мавританцев за рубежом Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук в четверг в Пекине совместно председательствовали на 10-й министерской встрече в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран.

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