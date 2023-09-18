Костомаров признался, как принял себя после ампутации

46-летний олимпийский чемпиона Роман Костомаров, который с недавних пор стал часто появляться на публике — во время ледовых шоу Ильи Авербуха, а теперь и на телевидении в передаче Леры Кудрявцевой, впервые рассказал о принятии себя после ампутаций.