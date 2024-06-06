Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ.Новый федеральный...
  • Игорь Овчаренко
    Не трогайте КРЫМ.Новый федеральный...
  • виктор матвеев
    Все дело в том что руководство Грузии действует в интересах своей страны и не желает ослуживать интересы англосаксов.Грузия не допусти...

Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Экзамены — это всегда стресс. Но школа в Воронеже побила все рекорды и перешла все рамки приличия, заставив девочек демонстрировать и даже снимать нижнее бельё, потому что косточки бюстгальтеров "пиликали".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх