Директор воронежской школы, в которой девочек заставили показать бельё перед ЕГЭ, ушла "по собственному"

Экзамены — это всегда стресс. Но школа в Воронеже побила все рекорды и перешла все рамки приличия, заставив девочек демонстрировать и даже снимать нижнее бельё, потому что косточки бюстгальтеров "пиликали".
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