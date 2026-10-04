НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

96 подписчиков

Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна – Politico

Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна – Politico

Варшава и Бухарест заявили об отказе помогать Киеву в вопросе экспорта зерна, пишет Politico. Источник фото: AP Photo / Kostiantyn Liberov На данный момент Украине нужна возможность экспортировать больше сельскохозяйственной продукции через Европу, а также требуется 1,1 миллиарда евро для покрытия транспортных расходов, сообщили в газете.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым