Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна – Politico

Варшава и Бухарест заявили об отказе помогать Киеву в вопросе экспорта зерна, пишет Politico. Источник фото: AP Photo / Kostiantyn Liberov На данный момент Украине нужна возможность экспортировать больше сельскохозяйственной продукции через Европу, а также требуется 1,1 миллиарда евро для покрытия транспортных расходов, сообщили в газете.