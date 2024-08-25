Политический деятель из Великобритании Дэвид Кертен проинформировал о том, что для обеспечения мирового баланса западным державам следует добиться восстановления добрых взаимоотношений с Российской Федерацией.
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