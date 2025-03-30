Подземные «муравейники» ВСУ: российские военные вскрыли тайны обороны врага

Российские военные выявили сложную многоуровневую систему обороны противника в ДНР. Мощный подземный укрепрайон находился вблизи Часова Яра и был рассчитан на боевые задачи и обеспечение жизнедеятельности боевиков ВСУ.
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