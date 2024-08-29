Директор «Динамо»: «В потолок зарплат мы укладываемся. Достаточно большую часть ведомости составляют бонусы»

– Ждать ли сейчас перевода кого-то из игроков на двусторонних контрактах в санкт-петербургское «Динамо» или и так укладываетесь в потолок зарплат? – В потолок зарплат мы укладываемся, потому что достаточно большую часть ведомости составляют бонусы.