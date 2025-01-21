Элиты просят Путина обратиться к народу: «Статус СВО надо менять!»

По данным Telegram-канала INSIDER-T, в настоящее время российские элиты предпринимают попытки убедить президента Владимира Путина обратиться к народу и объявить об изменении статуса специальной военной операции (СВО).
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