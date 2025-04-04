Академик Онищенко опроверг скорое наступление новой пандемии после заявления ВОЗ

Новости внутренней и внешней политики в России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что новая пандемия не возникнет в ближайшем будущем, назвав заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможности ее возникновения «завтра» эмоциональным и непродуманным.