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Лев Лазарев в новом сезоне будет соревноваться со взрослыми на внутрироссийских стартах

Фигурист Лев Лазарев в сезоне-2026/27 будет выступать по взрослым на внутрироссийских стартах. Об этом сообщил сам спортсмен в сюжете Первого канала.

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