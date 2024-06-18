Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что ее брак раскритиковали подписчики

Телеведущая Регина Тодоренко призналась в личном блоге, что ее брак раскритиковали подписчики. Звезда рассказала, что только вернулась домой из командировки и не успела провести время с супругом певцом Владом Топаловым, который улетел по своим делам.
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