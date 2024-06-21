Журова дала российским спортсменам совет по общению с украинцами

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова рекомендовала российским спортсменам во время соревнований вести себя с украинцами в соответствии с правилами спортивной этики и не отказываться от пожимания рук с коллегами, передает Lenta.
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