Россиянин Андрей Федяев должен отправиться на МКС в рамках заключенного между РФ и США соглашения о перекрестных полетах

Запуск Crew Dragon компании SpaceX, запланированный на 27 февраля, был отменен за две минуты до старта.
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