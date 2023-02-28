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Россиянин Андрей Федяев должен отправиться на МКС в рамках заключенного между РФ и США соглашения о перекрестных полетах

Россиянин Андрей Федяев должен отправиться на МКС в рамках заключенного между РФ и США соглашения о перекрестных полетах

﻿﻿Запуск Crew Dragon компании SpaceX, запланированный на 27 февраля, был отменен за две минуты до старта.

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