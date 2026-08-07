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Огнеметная система "Тосочка" сожгла группу пехоты ВСУ в Сумской области - видео

Огнеметная система "Тосочка" сожгла группу пехоты ВСУ в Сумской области - видео

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Тяжелая огнеметная система "Тосочка" подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 44-го армейского корпуса группировки "Север" сожгла группу пехоты ВСУ в Сумской области.

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