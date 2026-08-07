ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Тяжелая огнеметная система "Тосочка" подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 44-го армейского корпуса группировки "Север" сожгла группу пехоты ВСУ в Сумской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии