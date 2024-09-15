Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

В МВД утвердили требования к хранению и использованию автомобильных аптечек МВД подготовило требования к автомобильным аптечкам для оказания первой помощи пострадавшим во время дорожно-транспортных происшествий.
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