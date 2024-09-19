Патрушев: Россия входит в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов

Рыбохозяйственный комплекс демонстрирует значительный рост Россия находится в первой пятерке государств по добыче водных биоресурсов, рыбохозяйственный комплекс в последние годы демонстрирует серьезный рост, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума.
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