Лавкрафтовская рыбалка от российской студии: Dreadmoor за неделю собрала почти 38 тысяч вишлистов в SteamРоссийская студия Dream Dock Games на прошлой неделе представила свою новую игру – лавкрафтовскую адвенчуру про рыбалку под названием Dreadmoor.