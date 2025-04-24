Лавкрафтовская рыбалка от российской студии: Dreadmoor за неделю собрала почти 38 тысяч вишлистов в SteamРоссийская студия Dream Dock Games на прошлой неделе представила свою новую игру – лавкрафтовскую адвенчуру про рыбалку под названием Dreadmoor.
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