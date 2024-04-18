В Приморье предъявили обвинение экс-чиновнице Наталье Соколовой: что выявил СК

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля, ФедералПресс. Следственный комитете предъявил обвинение экс-директору департамента земельных имущественных отношений Приморского края Наталье Соколовой за махинации с земельными участками.
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