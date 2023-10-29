Повсюду обман: 7 особенностей глаз, в которые может быть сложно поверить

Глаза нам врут. На самом деле глаза человека - орган весьма «несовершенный». Если сравнивать зрительную систему с фотоаппаратам, то стоит сразу сказать, что они непохожи от слова «совсем» (хотя казалось бы).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии