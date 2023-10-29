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Повсюду обман: 7 особенностей глаз, в которые может быть сложно поверить

Повсюду обман: 7 особенностей глаз, в которые может быть сложно поверить

  Глаза нам врут. На самом деле глаза человека - орган весьма «несовершенный». Если сравнивать зрительную систему с фотоаппаратам, то стоит сразу сказать, что они непохожи от слова «совсем» (хотя казалось бы).

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