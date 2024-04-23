Матвиенко: армия России будет сбивать ATACMS так же, как и все другие ракеты

Вооруженные силы России будут сбивать снаряды ATACMS так же, как и все другие ракеты. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ставшая собеседницей РИА Новости.
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