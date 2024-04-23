Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Там таких "эффективных" менеджеров разных званий и разлива, купивших должности, звания, блатные, отпрыски с родственн...СКР: замглавы Мин...
  • Искандер
    Ингермандо Ебланское пердит по принципу "Жид всегда знает что спросить, когда не знает что ответить". Уймись, гнойник...Историк Владимир ...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ворюга, штафирка...СКР: замглавы Мин...

Матвиенко: армия России будет сбивать ATACMS так же, как и все другие ракеты

Матвиенко: армия России будет сбивать ATACMS так же, как и все другие ракеты

Вооруженные силы России будут сбивать снаряды ATACMS так же, как и все другие ракеты. Соответствующее заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ставшая собеседницей РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх