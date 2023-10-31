Глава Союза староверов: папа Франциск разделяет позицию Путина по Палестине

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского спора.
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