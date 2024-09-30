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В США оценили провальный визит Зеленского в Вашингтон

В США оценили провальный визит Зеленского в Вашингтон

Визит Владимира Зеленского в США наблюдатели оценивают как провальный. Украинский лидер не смог достичь своих целей – в том числе по привлечению сторонников своего "плана победы", пишет The Wall Street Journal.

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