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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» проиграл 4 из 5 матчей на предсезонке при Гордоне. Команда стала последней на Мемориале Ромазана

«Трактор» уступил «Ладе» (1:3) в матче Мемориала Ивана Ромазана. Команда тренера Скотта Гордона заняла последнее, пятое, место на турнире в Магнитогорске, набрав 2 очка в 4 матчах.

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