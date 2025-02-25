Британия выдала патент на управление Русским Севером

Англия относится к числу главных лоббистов превращения Балтики во "внутреннее море" НАТО. В рамках этой политики британское правительство выступило с инициативой о совместном с ЕС досмотре российских кораблей, следующих из Балтийского в Северное море.
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