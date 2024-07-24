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Царьград

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В Екатеринбурге на детской площадке у детского сада обнаружен труп

В Екатеринбурге на детской площадке у детского сада обнаружен труп

Рано утром местные жители обнаружили тело мужчины, который вероятно покончил с собой.В Екатеринбурге рано утром 24 июля жители ВИЗа обнаружили труп.

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