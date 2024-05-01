В Твери ночью сгорел автомобиль

В Калининском округе 1 мая сгорел автомобиль. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона, сообщение о загорании автомобиля Киа в деревне Батино на улице Сергея Есенина поступило в ведомство в 02:23.
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