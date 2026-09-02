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Хореограф Агенауэр о программе для Бойковой и Козловского: «С нами связалась Тутберидзе, я согласился поработать. Саша и Дима – очень приятные, открытые и не боятся нового»

Хореограф Ромэн Агенауэр, который работает в танцевальной академии Монреаля, рассказал о постановке короткой программы для российской пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский на новый сезон.

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