На Украине неонацисты взяли на себя ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион

В Украине продолжается расследование убийства бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион. По данным телеканала "Прямой", ответственность за преступление взяла на себя неонацистская группировка NS/WP "Национал-социализм/Белая сила" (запрещена в России), что указывает на то, что мотивом убийства является "разжигание ненависти по языковому вопросу" в украинском обществе.