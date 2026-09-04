В Непале в туннеле ГЭС нашли выживших спустя девять дней после наводнения

В Непале обнаружили выживших спустя девять дней после разрушительного наводнения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спасателей.
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