Военное обозрение

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Из похождений старлея Язева. Против «японского Лоуренса» и сразу на БАМ

Из похождений старлея Язева. Против «японского Лоуренса» и сразу на БАМ

Судьба его берегла? Маховик репрессий, как известно, затронул не только гражданских, армию, авиацию и флот.

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