Памфилова посоветовала Надеждину обратиться в суд

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила оппозиционному кандидату в президенты страны Борису Надеждину, что его время на оспаривание итогов проверки подписей ЦИК России подошло к концу, поэтому ему следует обратиться в суд.