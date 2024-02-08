Памфилова посоветовала Надеждину обратиться в суд

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова сообщила оппозиционному кандидату в президенты страны Борису Надеждину, что его время на оспаривание итогов проверки подписей ЦИК России подошло к концу, поэтому ему следует обратиться в суд.
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