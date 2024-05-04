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Канчельскис об Иличе в «Пари НН»: «У нас каждый год выпускается минимум 10 специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Им не дают шанса. Много специалистов без работы, много тех, у кого заслуг больше»

Нижегородский клуб объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавил Саша Илич. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.

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