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Бензема был готов играть за «Лион» бесплатно. Карим – амбассадор чемпионата Саудовской Аравии и до 2030 года ему нельзя выступать в других лигах

Бывший нападающий «Лиона» Карим Бензема был готов снова выступать за французский клуб без зарплаты из уважения к клубу и любви к родному городу.

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