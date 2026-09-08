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Не стала сушить весь урожай листьев малины: один пакет отправила в морозилку и оценила это зимой

Не стала сушить весь урожай листьев малины: один пакет отправила в морозилку и оценила это зимой

Замораживание сохраняет питательные вещества и эфирные масла в листьях малины, что делает их удобной круглогодичной альтернативой свежим или сушеным запасам сырья для приготовления чая и травяных настоев.

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