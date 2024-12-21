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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о нейтральных статусах для российских гимнастов: «Передадим все заявки до конца года. У FIG есть два месяца на рассмотрение»

Заявки на получение нейтрального статуса для российских спортсменов будут переданы в Международную федерацию гимнастики (FIG) до конца декабря.

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