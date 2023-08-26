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«Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. Стороны настроены оптимистично

«Рома» предложила 4 млн евро за аренду Лукаку, «Челси» хочет 7 млн. Стороны настроены оптимистично

Как пишет бельгийский журналист Саша Тавольери, сейчас клубы ведут переговоры о стоимости аренды. «Челси» хочет получить 7 миллиона евро, «Рома» предложила лишь 4 миллиона.

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