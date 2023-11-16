Олимпийские игры 2024 года: Общественную безопасность будут обеспечивать 5000 военнослужащих

Военный губернатор Парижа генерал Кристоф Абад объявил в среду, что почти для 5 тысяч военнослужащих из подразделения по обеспечению безопасности Олимпийских игр 2024 года во французской столице будет развернут палаточный лагерь, сообщает AFP.
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