Мы плохие парни только для тех, кто воюет с Россией

Александр Ионов — член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального правозащитного комитета, лидер Антиглобалистского движения.
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