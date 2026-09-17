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Мотоциклы для СВО: в Биробиджане стартовал проект с Китаем

Мотоциклы для СВО: в Биробиджане стартовал проект с Китаем

В Биробиджане начал работу российско-китайский машиностроительный завод «Мототренд». Об открытии предприятия губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила в своем Telegram-канале, а в интервью РИА Новости уточнила, что выпускаемые здесь мотоциклы класса «Эндуро» отправляются в зону проведения специальной военной операции.

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