Мотоциклы для СВО: в Биробиджане стартовал проект с Китаем

В Биробиджане начал работу российско-китайский машиностроительный завод «Мототренд». Об открытии предприятия губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила в своем Telegram-канале, а в интервью РИА Новости уточнила, что выпускаемые здесь мотоциклы класса «Эндуро» отправляются в зону проведения специальной военной операции.
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