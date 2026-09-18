В Финляндии сообщили об установке забора примерно на 15% границы с РФ

Финляндия установила ограждение примерно на 15% границы с Россией. Об этом рассказал в интервью телеканалу Fox News политический директор МИД республики Петри Хаккарайнен.
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Денежки пилят.
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