«Делегация Партии социалистов Молдовы будет участвовать в ПМЭФ»

Отсутствие диалога между первыми лицами Молдавии и России отправило отношения между сторонами на самый низкий уровень за последние 30 лет, сообщил «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии