11 невероятных фактов о времени, не укладывающихся в голове

Автор фото, Эдуард Тауфенбах и Бастьян Порту О статье Автор, Николай Воронин Должность, Научный корреспондент Би-би-си (по материалам BBC Future) 23 ноября 1963 года в телеэфир Би-би-си вышла первая серия научно-фантастического сериала "Доктор Кто" (Doctor Who) о приключениях пришельца с планеты Галлифрей, путешествующего во времени и пространстве.