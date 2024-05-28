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Профилактическая беседа с сотрудниками ГАИ.

Профилактическая беседа с сотрудниками ГАИ.

23.05.202423 мая в Горбацевичской средней школе состоялась встреча с сотрудниками ГАИ, на которой были рассмотрены вопросы безопасного перехода проезжей части, использования световозвращающих элементов, безопасности на железной дороге, при пользовании велосипедами и перевозке детей в автомобиле .

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