Профилактическая беседа с сотрудниками ГАИ.

23.05.202423 мая в Горбацевичской средней школе состоялась встреча с сотрудниками ГАИ, на которой были рассмотрены вопросы безопасного перехода проезжей части, использования световозвращающих элементов, безопасности на железной дороге, при пользовании велосипедами и перевозке детей в автомобиле .
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