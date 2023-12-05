Актриса Талызина напомнила Алле Пугачевой о казни ее однофамильца на Красной площади

Валентина Талызина считает, что примадонна должна извиниться перед русской публикой.Актриса Валентина Талызина считает, что у сбежавшей из России Аллы Пугачевой есть только один способ исправить ситуацию – покаяться и извиниться перед русским народом.
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