Психолог рассказала, как выйти из панической атаки

Магистр клинической психологии, сертифицированный семейный психолог, гештальт-терапевт, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева в разговоре с «Мослентой» рассказала о простой технике по выходу из панической атаки.
Магистр клинической психологии, сертифицированный семейный психолог, гештальт-терапевт, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева в разговоре с «Мослентой» рассказала о простой технике по выходу из панической атаки.
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