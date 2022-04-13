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Психолог рассказала, как выйти из панической атаки

Психолог рассказала, как выйти из панической атаки

Магистр клинической психологии, сертифицированный семейный психолог, гештальт-терапевт, руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева в разговоре с «Мослентой» рассказала о простой технике по выходу из панической атаки.

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